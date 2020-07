Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, la ceremonia de lansare a Programului „Recladim Romania”, ca „trebuie sa turam motoarele pentru relansarea economiei”, el spunand ca „este important sa valorificam cat mai bine mecanismele europene de finanțare”. „A venit momentul ca toate masurile pe care le…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca planul economic pregatit de Guvern ”va schimba strategia de dezvoltare a Romaniei si viziunea asupra modului in care Romania trebuie sa se dezvolte”. ”Sunt convins ca, prin acest Plan, vom reusi sa asiguram cresterea accelerata…

- Evenimentul este programat de la ora 18:00, la Clubul Diplomatic. ”Prezentarea programului economic va fi meircuri, alaturi de presedintele Romaniei, cu care am colaborat foarte apropiat”, a anuntat, luni, premierul Ludovic Orban. El a mai precizat ca, dupa prezentarea masurilor gandite, vor fi adoptate…

- Guvernul va anunta un plan amplu de relansare economica Foto: gov.ro. Marti, Guvernul va anunta un plan amplu de relansare economica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (30 iunie, ora 7:04:53) - Realizator: Un plan amplu de relansare economica va fi anunțat mâine. Premierul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va prezenta miercuri programul pregatit pentru revigorarea economiei, iar la eveniment va participa si presedintele Klaus Iohannis. ”Prezentarea programului economic va fi meircuri, alaturi de preseedintele Romaniei cu care am colaborat foarte apropiat”,…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat, joi, ministerelor Finantelor, Economiei, Muncii si Fondurilor Europene sa definitiveze actele normative cuprinse in pachetul de relansare economica. „Am solicitarea catre toate ministerele implicate in pregatirea pachetului economic de relansare sa lucreze pentru…

