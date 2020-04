Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea restrictiilor se va face gradual, anunta premierul FOTO: Alex Lancuzov Premierul Ludovic Orban a declarat ca într-o prima faza, dupa data de 15 mai, autoritatile vor ridica "acele restrictii pentru care exista cel mai mic risc epidemiologic", punctând ca acest lucru…

- Premierul a declarat ca într-o prima faza, dupa data de 15 mai, autoritatile vor ridica "acele restrictii pentru care exista cel mai mic risc epidemiologic", punctând ca acest lucru se va face gradual. "Toata lumea asteapta raspunsuri, nu va putem da, înca,…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat din nou, luni seara, ca relaxarea tuturor masurilor se va face gradual, urmand ca fiecare moment sa fie evaluat de catre epidemiologi. Premierul afirma ca, si dupa 15 mai, nu trebuie sa lasam garda jos pentru ca nu este momentul sa ne relaxam. Orban a dat detalii…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca pandemia de coronavirus este inca in panta ascendenta, insa daca s-au respectat conditiile de Paste, varful ar trebui sa se limiteze la 10.000 - 12.000 de cazuri.Acesta a ami precizat ca ar putea urma și doua saptamani in care sa observam o scadere a numarului…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca suspendarea, pe perioada starii de urgenta, a exportului de cereale si a altor produse agricole nu se aplica si spre tarile din Uniunea Europeana. "Tocmai pentru a nu intra in criza alimentara am luat aceasta decizie. Am evaluat, pe baza informatiilor pe care le-am…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat intr-un interviu la Radio Romania Actualitati ca in acest moment, desi au fost contractate peste 400 de ventilatoare mecanice, atat de necesare in lupta cu COVID 19, acestea nu au mai ajuns in Romania pentru ca mai multe state au pus restrictii. Orban a declarat…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca situatia incepe sa fie "relativ" buna in Romania din punct de vedere al asigurarii materialelor si echipamentelor necesare in lupta contra COVID-19, precizand ca, in ultimele zile, au ajuns in tara aproximativ patru milioane de masti FFP 2 si FFP 3 care vor…

- Ordonanțele militare emise de autoritați in ultimele saptamani, de cand Romania se afla in stare de urgența din cauza coronavirusului, au ridicat zeci de intrebari legate de ce ne este sau nu permis sa facem in aceasta perioada. Guvernul a selectat 37 de intrebari la care...