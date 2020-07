Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca autoritatile au in evaluare cate 3 localitati din judetele Arges si Brasov, unde, daca va fi necesar, va fi dispusa masura carantinarii, intrucat, a explicat el, odata cu intrarea in vigoare a legii, exista posibilitatea de a impune carantina zonala pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca autoritatile au in evaluare cate 3 localitati din judetele Arges si Brasov, unde, daca va fi necesar, va fi dispusa masura carantinarii, intrucat, a explicat el, odata cu intrarea in vigoare a legii, exista posibilitatea de a impune carantina zonala pentru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca autoritatile au in evaluare cate 3 localitati din judetele Arges si Brasov, unde, daca va fi necesar, va fi dispusa masura carantinarii, intrucat, a explicat el, odata cu intrarea in vigoare a legii, exista posibilitatea de a impune carantina zonala pentru…

- Premierul Ludovic Orban spune ca autoritatile au in evaluare localitati din judetele Arges si Brasov, in care se inregistreaza multe cazuri de coronavirus. El a spus insa ca nu a fost luata nicio decizie privind carantina locala și ca nu suntem in situația de a carantina un județ inreg.

- Premierul Ludovic Orban a atras atentia marti ca Romania se confrunta in prezent nu doar cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri de COVID-19, ci si a riscului de transmitere a virusului in comunitati, facand un nou apel catre romani sa respecte regulile. "Ne confruntam cu o crestere semnificativa…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca autoritatile au sub observatie mai multe localitati, din Arges si Brasov, unde numarul de cazuri de coronavirus a crescut.El a precizat ca, o data cu intrarea in vigoare a legii, se poate introduce carantina zonala pentru comunitati locale sau pentru zone unde exista…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, marti, ca „ne confruntam cu o crestere semnificativa a transmiterii virusului in comunitati“, avand in vedere ca sunt peste 950 de localitati in care a aparut cel putin un caz in ultimele 14 zile.

- Premierul Ludovic Orban a avut, marti, o intalnire cu prefectii, la Ministerul de Interne, pentru a pregati masurile de aplicare a legii carantinei. Seful Executivului a atras atentia ca la acest moment, riscul de tramsmitere a virusului in comunitate a crescut. Potrivit premierului, ne confruntam cu…