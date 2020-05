Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a enumarat luni, la Palatul Victoria, masuri care se vor lua dupa 15 mai cand se termina starea de urgența:„Hotelurile vor fi deschise dupa 15 mai. Restrictiile vor fi la restaurante, cafenele, baruri, astea vor ramane”.„Din evaluarea de risc epidemiologic, restaurantele,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca activitatea hoteliera ar putea fi reluata in lunile iulie-august, cu respectarea anumitor reguli. Acestea vor fi adoptate inainte de eliminarea restricțiilor.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, in Dambovita, ca dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgenta, vor mai exista restritii in privinta deplasarilor in afara localitatii. "In discutiile pe care le-am avut pana acum nu vom elibera total miscarea in afara localitatilor. Vor exsista restrictii…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat din nou, luni seara, ca relaxarea tuturor masurilor se va face gradual, urmand ca fiecare moment sa fie evaluat de catre epidemiologi. Premierul afirma ca, si dupa 15 mai, nu trebuie sa lasam garda jos pentru ca nu este momentul sa ne relaxam. Orban a dat detalii despre…

- Premierul Ludovic Orban a facut precizari, luni seara, despre ridicarea restricțiilor dupa 15 mai. Potrivit acestuia, cel mai probabil, vor fi deschise parcurile, spațiile comerciale, hotelurile. Mai puțin probabila este insa deschiderea mall-urilor, a restaurantelor, a locurilor de joaca pentru copii,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, ca parcurile și hotelurile ar urma sa fie deschide dupa 15 mai, dar locurile de joaca pentru copii și restaurantele vor ramane inchise pentru ca prezinta un risc epidemiologic mare....

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, dupa o sedinta la sediul Ministerului de Interne, ca in cadrul analizei privind relaxarea masurilor de restrictie, dupa data de 15 mai, cand se ridica starea de urgenta, s-a discutat despre posibilitatea ca parcurile sa se deschida, in anumite conditii. "Parcurile…

- Magazinele Dedeman raman deschise și in aceasta perioada, informeaza compania bacauana. Cu toate acestea, sunt luate o serie de masuri de siguranța și prevenție. Astfel, programul s-a redus, magazinele fiind deschise intre 8.00 și 18.00. De... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.