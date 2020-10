Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a declarat ca „exista o logica medicala" in declarațiile facute de Ludovic Orban la inceputul sedintei de Guvern. „Din analizele care au fost și care au stat la baza acestei declarații exista in terapii intensive doua categorii de pacienți: a celor ventilați, unde se folosesc ventilatoare,…

- "In privinta deschiderii scolii, lucrurile sunt clare. Atat presedintele cat si Guvernul au anuntat modalitatea de deschidere a scolii, in functie de raspandirea al virusului. Pana la 1 la mie, se poate incepe pe scenariul verde - cu copii in clasa. Intre 1 si 3 la mie rata infectarii, cazuri…

- Guvernul a luat decizia ca spitalul care urmeaza sa fie construit la Brasov sa fie inclus pe lista obiectivelor pentru care se va cere Comisiei Europene finantarea prin Facilitatea pentru Rezilienta si Recuperare, a declarat joi prim-ministrul Ludovic Orban. "Pot sa va spun despre proiectul Spitalului…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care se aloca suma de 175 de milioane de euro pentru pregatirea anului de invatamant in contextul epidemiei de COVID-19. 150 de milioane de euro provin din fonduri europene nerambursabile, iar contribuția naționala este de 25 de milioane de euro.…

- Dupa ce autoritațile au decis ca din 1 august terasele sa se inchida dupa ora 23.00, premierul Ludovic Orban a anunțat ca aceasta regula se va schimba. Programul teraselor se va prelungi cu inca o ora, respectiv pana la ora 24.00. Ludovic Orban a dezvaluit intr-o conferința de presa ca a primit mai…

- Seful Executivului a precizat, vineri, ca Spitalul CFR Witing si spitalul Consiliului Judetean Ilfov au fost transformate in spitale COVID. "Avem o capacitate de 20 de paturi suplimentare de Terapie Intensiva la Matei Bals unde avem nevoie de cadre medicale. A facut Ministerul Sanatatii impreuna…

- "Decizia privind Spitalul Colentina ar putea fi reanalizata. Ne-a fost de mare folos. Lasand doar practic numai un numar de 30 si ceva paturi pentru pacientii de COVID, in condiitile cresterii de infectii, ne-a lasat descoperiti", a declarat Ludovic Orban la finalul vizitei la stațiile de pompare…

- Ludovic Orban a declarat, sambata, ca Guvernul incearca sa identifice noi paturi de ATI in București, dupa ce Raed Arafat a declarat ca nu mai exista locuri la terapie intensiva in spitalele din capitala. Premierul a precizat ca se ia in calcul reinchiderea Spitalului Colentina pentru pacienții non-COVID,…