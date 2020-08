Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea pensiilor a fost pana in urma cu cateva ore un subiect tabu, in jurul caruia s-au emis multe ipoteze. Intr-un final, pensionarii au aflat ca, incepand cu 1 septembrie, pensiile vor crește cu 14%, un procent mic in comparație cu cel promis inițial. Ludovic Orban le cere scuze pensionarilor…

- Ludovic Orban a declarat ca scaderea Produsul Intern Brut a fost provocata de criza sanitara.Premierul Ludovic Orban a mai spus ca in Parlament e un dezmat in privinta majorarii cheltuielilor bugetare. „Criza sanitara a provocat o criza economica. Cu toate acestea, guvernul va crește pensiile cu un…

- Orban a declarat, intr-o conferinta de presa, ca nicio alta tara europeana nu a mai luat o decizie de crestere a pensiilor. "Guvernul pe care il conduc va lua decizia de a creste pensiile. Nu exista nicio alta tara europeana in care sa se ia o decizie similara de crestere a pensiilor. Fata de prognoza…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Craiova, ca decizia de majorare a pensiilor cu 14% "a fost o decizie grea", dar ca Guvernul se angajeaza sa finanteze aceasta majorare pentru urmatorii ani. "Guvernul pe care il conduc va lua decizia de a creste pensiile. Nu exista nicio alta tara europeana…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Craiova, ca Guvernul va creste pensiile cu 14%. "Criza sanitara a provocat o criza economica. Cu toate astea, desi repet, eu nu cunosc o alta tara europeana in care sa se fi luat o decizie similara, Guvernul va crestere pensiile si va creste pensiile cu…

- "Guvernul pe care-l conduc va lua decizia de a creste pensiile. Nu exista nicio alta tara in care sa se ia o alta decizie similara de cesrete a pensiilor Fata de prognoza de crestere economcia de 4,1 - 4,1 la suta, ca urmare a crizei economice provocate de epidemie, nu vom avea crestere economica,…

- Premierul Ludovic Orban arata ca Executivul va crește pensiile, dar nu cu 40% ci cu un procent ca sa permita și plata in continuare a acestora. Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica noua taxa speciala și cine este vizat ”Vom crește…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca o crestere cu 40% a punctului de pensie, asa cum prevede Legea pensiilor adoptata de PSD, "ar fi fost foarte dificila si in conditii de normalitate economica" si afirma ca pensiile vor creste "realist, pe baza sustenabilitatii economice". "Urmarim sa crestem…