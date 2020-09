Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca autoritatile de la Bucuresti au in momentul de fata garantia alocarii banilor necesari pentru constructia tronsonului de autostrada Sibiu - Pitesti, dupa ce Comisia Europeana a aprobat o finantare de 875 de milioane de euro pentru aceasta investitie. "Comisia Europeana a luat o decizie extrem de importanta pentru Romania, si anume a aprobat alocarea unei finantari de 875 de milioane de euro pentru constructia tronsonului de autostrada Sibiu - Pitesti. Sigur ca, in ceasul al 12-lea, aproape de finalul celui de-al saptelea an al exercitiului financiar…