- Premierul Ludovic Orban a dat asigurari vineri, dupa o vizita pe santierul autostrazii Comarnic-Brasov, ca Guvernul va aloca resurse impresionante pentru modernizarea infrastructurii. “Ne propunem sa alocam sume fara precedent pentru obiectivele de investitii pentru Brasov. (…) Romania are nevoie ca…

- Amenințarea cu plangere la Comisia Europeana pare sa fi fost un succes. Ieri, Ludovic Orban anunța ca va reclama Ungaria la Comisia Europeana pentru ca a impus restricții de calatorie romanilor. Ministerul de Interne anunta ca Ungaria renunta la solicitarea documentelor justificative pentru tranzitarea…

- Nici la 100 de ani dupa ce țara vecina și-a caștigat independența ca stat nu renunța la visele de cucerire a teritoriilor romanești. Peisaje din Bacau apar pe o harta care se vrea a Ungariei și unde se spune ca…,,maghiar este cel pe care il doare Trianonul. Ținem unii cu alții,,. La 100 de ani de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca și-a propus obiectivul ca, in maximum cinci ani, Romania sa depaseasca valoarea medie a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor la nivel european. El anunța investiții de 40 de miliarde de euro in transporturi.

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat la ceremonia de semnare…

- Premierul Ludovic Orban susține ca Romania are o capacitate maxima de prelucrare a 8000 de teste pentru coronavirus, in fiecare zi. Totuși, premierul admite ca in prezent nu se testeaza la capacitate maxima, iar conform datelor oficiale se prelucreaza aproximativ 5000 de teste pe zi.”Capacitatea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca Romania nu se afla intr-o criza alimentara, dar ca seceta a afectat mai multe culturi si sunt probleme cu unele produse, cum ar fi laptele, care nu se vand. Prezent joi seara la TVR 1, Ludovic Orban a fost intrebat daca Romania se afla in prezent intr-o criza…

- Premierul Ludovic Orban il taxeaza dur pe ministrul demisionar Victor Costache, cel care declara miercuri seara ca toti bucurestenii vor fi testati pentru COVID-19, echipe de medici urmand sa mearga "din usa in usa". "Povestile ca mergem din usa in usa sa facem teste nu sunt serioase si as…