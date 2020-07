Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marti, ca autoritatile au in evaluare cate 3 localitati din judetele Arges si Brasov, unde, daca va fi necesar, va fi dispusa masura carantinarii, intrucat, a explicat el, odata cu intrarea in vigoare a legii, exista posibilitatea de a impune carantina zonala pentru…

- Localitați din județele Argeș și Brașov sunt sub monitorizare și daca va crește numarul de persoane infectate cu noul coronavirus ar putea intra in carantina, a declarat, marți, premierul Ludovic Orban. Carantina zonala se impune daca sunt minim 3 cazuri la 1.000 de locuitori. Intrebat daca exista posibilitatea…

- Romania a devenit țara din Uniunea Europeana care anunța, de la o zi la alta, tot mai multe cazuri noi de infectare cu coronavirus și decese din cauza virusului. Ludovic Orban a declarat, dupa o videoconferința cu prefecții pe tema gestionarii crizei sanitare, ținuta la sediul Ministerului Afacerilor…

- Astazi a a avut loc o noua ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emanuel Soare, in urma careia membrii CJSU au ajuns la concluzia ca „nu exista motive și nu se pune problema inchiderii sau carantinarii vreunei localitați sau a intregului județ. In ciuda unor…

