Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul face eforturi sa se pregateasca pentru un eventual val trei al pandemiei, mentionand ca, desi orice masura de restrictie genereaza extrem de multa opozitie in societate, si-a asumat introducerea de astfel de restrictii tocmai pentru ca sunt absolut necesare.



"Facem eforturi constante pentru a ne pregati pentru a face fata si mai bine. Practic, puteti vedea ca am facut progrese, sigur, nu pot sa zic ca sunt la nivelul nevoilor, dar am facut progrese pe toate liniile si in materie de echipamente de protectie, de aparate de diagnosticare…