- „Stadiul programului de ajutor pentru intreprinderile mici si mijloci din cadrul Ministerului Economiei: - Masura 1- In momentul acesta sunt validate 5.100 de cereri de finantare pentru schema de ajutor referitoare la microgranturi. Maine se vor trimite firmelor, prin platforma online, contractele…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, a anunțat, miercuri seara, in emisiunea "Dosar de Politician", ca saptamana acesta urmeaza sa faca plațile catre agențiile de IMM-uri, pentru Masura 1, astfel incat in maxim 10 zile, banii sa ajunga in conturile antreprenorilor. Ministrul a declarat ca spera ca pentru…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, duminica seara, ca Guvernul va introduce forme de ajutor de stat pentru sectorul HoReCa și pentru zona culturala privata, informeaza Agerpres. "Esteo schema in care compensezi pierderea prin compensarea a 20% dinpierderea cifrei de afaceri pe 2020 raportat la 2019.…

- Sute de companii din Romania vor beneficia de noua finantare dedicata sectorului privat, in valoare de 190 milioane euro, acordata de Banca Europeana de Investitii (BEI) pentru a sustine sectoarele cele mai afectate de COVID-19 din punct de vedere economic, social si al sanatatii, informeaza un comunicat…

- Sectorul cultural independent este unul dintre cele mai afectate de restrictiile impuse de pandemia provocata de virusul Sars-Cov2. Pentru a-i veni in intampinare, astazi a avut loc o noua intalnire, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul finantelor publice…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, ieri, ca este posibil ca medicii de familie care se ocupa de pacienți care au COVID-19 sa primeasca un bonus financiar, potrivit Hotnews. Șeful Guvernului a precizat ca va avea discuții, alaturi de ministrul Sanatații, cu reprezentanții medicilor de familie care s-au…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, joi, ca schema de ajutor de stat de garantare a creditelor pentru companiile mari devine operationala de saptamâna viitoare.Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a fost întrebat de premierul Ludovic Orban, la deschiderea ședinței…

- "Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanta de Urgenta…