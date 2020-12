Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca pensia minima va fi marita in 2021, mentionand ca procentul de crestere va fi in functie de indicatorii economici. Ludovic Orban, inainte de ședința CSAT: 'Cei care conduc campania de vaccinare va vor prezenta strategia' „Fireste ca va…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara la Romania TV ca creșterea pensiilor trebuie sa se bazeze pe realitatea economica și ca PNL și-a propus sa modifice legea in acest sens. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot…

- Ziarul Unirea Ludvic Orban despre majorarea pensiilor: „Pot sa creasca doar prin dezvoltare economica, prin cresterea numarului de salariati” Pensiile pot creste doar prin dezvoltare economica, pentru ca se platesc din contributiile de asigurari sociale ale persoanelor angajate, a afirmat, sambata,…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca, deși PSD va promite majorarea pensiilor, acest lucru nu se poate face pâna când nu se va putea majora salariul mediu pe economie și nu vor fi create locuri de munca. „E o vorba: nu da vrabia din mâna pe cioara de pe gard”, a spus Orban,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca Guvernul nu accepta creșterea pensiilor cu 40% votata in Parlament și va ataca legea la Curtea Constituționala. El a acuzat „criminalii economici de la PSD” ca nu fac altceva decat sa indrepte Romania spre incapacitate de plata. „Am ținut cont de nevoia…

- Premierul Ludovic Orban s-a exprimat, marți, deosebit de dur la adresa PSD dupa ce Parlamentul a adoptat legea rectificarii bugetare cu amendamentele social-democraților, al caror efect este creșterea pensiilor cu 40%.

- Premierul Ludovic Orban a luat foc dupa ce majorarea pensiilor cu 40% s-a votat in Parlament. Acesta spune ca social -democrații sunt niște criminali economici care arunca Romania in aer.TOPUL ELITELOR: București, Ilfov și Timiș sunt cele mai puternice județe din Romania in fucție de cifa…

- Cu mai bine de un an în urma, când legea pensiilor a fost promulgata, o serie de institutii si economisti au semnalat pericolul major reprezentat de cresterea accelerata a costului cu pensiile asupra bugetului. Referinta deficitului bugetar era atunci de -3% din PIB într-o perioada…