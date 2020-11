Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu exista un model european privind functionarea scolilor in contextul pandemiei de coronavirus si la nivelul Comisiei Europene nu exista o strategie unitara care sa fie aplicata de catre statele membre ale UE. Seful Executivului a mai spus ca fiecare tara a…

- Autoritatile daneze au criticat planul Comisiei Europene privind instituirea unui salariu minim, sustinand ca acest plan va submina un model national al pietei muncii care este popular atat in randul sindicatelor cat si al angajatorilor, transmite Bloomberg.

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Iasi, ca modul de comunicare al autoritatilor romane privind evolutia in tara a pandemiei de COVID-19 este in standardul european. "Comunicam asa cum comunica toate tarile europene. Noi nu avem un mod de comunicare diferit. Acesta e un mod…

- Comisarul european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, bulgaroaica Mariya Gabriel, a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19, dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa. ”Dupa un prim test negativ pentru COVID-19 luni, al doilea a fost pozitiv.…

- Comisar european pentru inovatie, cercetare, cultura, educatie si tineret, Maria Gabriel, a anuntat sambata, 10 octombrie, ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19 in urma unui al doilea test pe care l-a efectuat dupa ce a fost contact al unei persoane infectate din echipa sa, a informat Agerpres.”Dupa…

- „Cel care se intoarce in țara suporta costul testului”, a declarat Nelu Tataru. Premierul Ludovic Orban spunea luni ca autoritatile iau in calcul posibilitatea inlocuirii carantinarii timp de 14 zile in situatia in care se efectueaza un test negativ pentru cei care vin din tari cu numar ridicat de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca autoritatile iau in calcul posibilitatea inlocuirii carantinarii timp de 14 zile in situatia in care se efectueaza un test negativ pentru cei care vin din tari cu numar ridicat de cazuri de COVID-19. "Facem o analiza pe fiecare tara si vom decide in Comitetul…

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-coronavirus din tara, participand la un dineu de gala, potrivit agentiilor de presa internationale. ‘I-am prezentat miercuri seara demisia din functia…