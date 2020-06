Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada de criza sistemica la nivel global, cand, in mai toate democrațiile lumii, sub pretextul „siguranței colective”, atacul asupra libertaților individuale este fara precedent, consideram ca este de datoria noastra sa lansam un apel catre toți romanii de buna credința. Evoluțiile…

- Liviu Neagu, secretar general – Partidul Puterii Umaniste (social-liberal), mesaj catre Parlament și Guvern in Politic / on 29/05/2020 at 13:06 / “Disputa pe Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale și stabilirea datei alegerilor, aflata pe agenda…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, in acest week-end, la Romania TV, ca liberalii sunt dispusi sa vina cu o initiativa legislativa, in Parlament, pentru corectarea pensiilor speciale, dar dupa motivarea Curtii Constitutionale, pe proiectul privind eliminarea lor, care a fost declarat neconstitutional.…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, sambata, ca Guvernul va vedea care este motivatia Curtii Constitutionale si va reveni cu o modificare legislativa in ceea ce priveste pensiile speciale. "Proiectul care a trecut de Parlament este un proiect initiat de parlamentarii Partidului National…

- Guvernul sesizeaza Curtea Constituționala in privința Judecatorului Nicolae Roșca. Un proiect de hotarirea a fost prezentat Executivului de catre ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi. Mai exact, Nagacevschi a declarat ca Roșca și-a permis anumite declarații in cadrul ședinței Curții Constituționale…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, restaurantele și mall-urile raman inchise, programul angajaților va fi decalat Guvernul a aprobat in sedinta de luni un proiect de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…

- SUA le-au cerut vineri cetatenilor americani aflati in Japonia sa revina in tara sau sa fie pregatiti sa ramana pe teritoriul japonez pe o perioada nedeterminata in contexul unei potentiale cresteri a numarului cazurilor de COVID-19, transmite Reuters. ''Daca cetateni ai nostri doresc sa se…

- Experții israelieni au inceput sa testeze pe animale, la un laborator biologic militar, prototipul unui vaccin impotriva COVID-19, a anunțat marți o sursa citata de Reuters.Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat la inceputul lunii februarie Institutului Israelian de Cercetare Biologica (IIBR) sa se…