- Premierul Ludovic Orban a respins, sambata, ideea social-democratilor, care vorbeau despre prelungirea starii de alerta cu doar 15 zile si a anuntat ca decizia de a prelungi starea de alerta este luata in baza recomandarilor specialistilor.Seful Executivului a anuntat ca prelungirea, de catre Guvern,…

- Premierul a precizat ca "starea de alerta este indispensabila pentru a mentine toate reglementarile care sunt necesare pentru a garanta protectia sanatatii si vietii cetatenilor". "Am vazut ca in media a aparut informati ca astazi vom lua decizia de prelungire a starii de alerta. Nu vom lua astazi decizia…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, considera, in contextul discutiilor referitoare la prelungirea starii de alerta, ca trebuie sa fie pastrata "o parghie administrativa", fiind nevoie de o decizie politica in acest sens. "In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa…

- Prelungirea starii de alerta este absolut necesara, a declarat premierul Ludovic Orban, la Galați, acolo unde se afla intr-o vizita de lucru. Nu e un "moft politic", spune șeful executivului, chiar daca planul de relaxare va continua.

- STARE DE ALERTA. "Nu este o tema care ar trebui politizata. Eu m-am ferit sa o politizez si ii rog pe cei din Parlament sa decida in functie de criterii si analize obiective, nu in functie de interese politice sau electorale de moment. (...) Mai au timp sa se gandeasca. Eu ii sfatuiesc sa nu trateze…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat marti ca decizia de prelungire sau nu a starii de alerta "depinde foarte mult de datele pe care Guvernul le va prezenta în sustinerea unei eventuale solicitari"."În momentul de fata, din datele pe care le avem pâna acum,…