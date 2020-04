Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, respectarea si cu ocazia zilelor libere de 1 Mai a regulilor stabilite de autoritati. Seful executivului a participat, joi, la plecarea unei echipe medicale formate din 42 de medici si asistenti in Republica Moldova, unde vor ajuta la tratarea persoanelor cu COVID-19.…

- Premierul Ludovic Orban susține, la 10 zile dupa Paște, ca teama cea mare nu s-a confirmat, iar numarul infectarilor nu a crescut. Orban face apel catre oameni sa respecte regulile și de 1 Mai, iar daca vor ieși sa o faca in așa fel incat sa nu favorizeze raspandirea virusului. ”Sunt convins ca oamenii…

- Premierul Ludovic Orban a cerut, joi, respectarea si cu ocazia zilelor libere de 1 Mai a regulilor stabilite de autoritati, asa cum s-a intamplat de Paste, cand s-a vazut totul "a fost in regula", deoarece nu exista o crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus. Ce restrictii se…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca "au fost multe emoții de sarbatoarea Paștelui" privind riscul epidemiologic, dar "suntem in regula", iar cooperarea dintre biserici și autoritați a dus la "eliminarea aproape totala a riscului epidemiologic". De asemenea, șeful Executivului a subliniat ca și de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Iasi, ca este convins ca de 1 mai oamenii vor fi responsabili in privinta respectarii restrictiilor, iar daca vor iesi din case, o vor face fara sa apara un ric suplimentar de raspandire a virusului. “Oamenii, ca si de Paste, ca si in alte ocazii,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, la Iasi, ca este multumit de modul in care s-au comportat romanii, de Sarbatorile de Paste. El a mentionat ca teama autoritatilor nu s-a confirmat, pentru ca numarul de infectari nu a crescut. "Oamenii, ca si de Paste, ca si cu alte ocazii, duminicile, sunt convins…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca, de modul in care romanii vor fi convinsi sa respecte regulile de izolare la domiciliu, va depinde raspandirea virusului. Premierul a cerut tuturor ministerelor sa fie pregatite pentru intrarea in tara a unui numar foarte…

- Europarlamentarul Maria Grapini are o noua ieșire show. Aceasta ii sfatuiește pe cetațeni sa se fereasca de coronavirus ...respectand regulile de circulație!"2020- un an cu multe incercari! Criza in sanatate va fi urmata de criza in economie! Ce trebuie facut? Cred ca este un moment istoric…