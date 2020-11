Premierul Ludovic Orban, intrebat joi de ce colaborarea dintre Guvern si Primaria Generala a Capitalei nu a fost la fel de eficienta si in timpul administratiei anterioare, a declarat ca de la fostul primar nu a primit "decat adrese in care i se cereau bani". "Aici e vorba de seriozitatea unui parteneriat. De la fostul primar general nu am primit decat adrese in care ni se cereau bani. Aici nu e vorba de cerut bani. Aici e vorba de tipuri de finantari, care trebuie sa fie serioase, e vorba de solutii, care sa fie solutii pe termen lung, in care sa avem garantia ca aceste solutii vor fi implementate.…