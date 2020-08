Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca, in situatia in care PSD va sustine in continuare dublarea dintr-o data a alocatiilor pentru copii, liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala aceasta prevedere, deoarece nu exista resurse financiare. "Odata ce a fost adoptata OUG, incepand cu luna august se majoreaza alocatiile cu 20 la suta. Noi am decis dublarea alocatiilor, dar din mai multi pasi. (...) Evident ca, daca in populismul lor, care nu are la baza niciun fundament economic si care arata lipsa de grija si responsabilitate fata de binele Romaniei, daca pesedistii vor tine in continuare…