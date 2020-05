VIDEO Orban: Cu siguranţă vom creşte pensiile Guvernul va creste "cu siguranta" pensiile, decizia urmand sa fie luata in functie de raportul privitor la starea economiei si starea bugetului dupa primele sase luni ale anului si de prognozele care vor fi realizate, a declarat luni premierul Ludovic Orban. "Dupa cum bine stiti, in conformitate cu Pactul de Stabilitate, care este transpus prin Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, dupa primele sase luni ale fiecarui an Ministerul Finantelor trebuie sa prezinte un raport privitor la starea economiei si starea bugetului. In functie de acest raport si in functie de prognozele care vor fi realizate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

