- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca, din evaluarea facuta, nu exista o crestere semnificativa a procentului de imbolnaviri cu noul coronavirus in randul populatiei scolare, transmite Agerpres. Potrivit premierului, riscul de infectare a unui copil este mai mare atunci cand este liber si cand…

- Tabletele nu se vor da definitiv elevilor, ci intr-o forma de comodat, a declarat premierul Ludovic Orban, scrie Hotnews.„E posibil ca intr-o localitate nivelul de raspandire a virusului sa scada și atunci tabletele pot fi recuperate și pot fi distribuite intr-o alta localitate in care crește numarul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va deconta, in limita sumei de 50 de milioane de euro, tabletele pentru studentii care au burse sociale si invata la universitati care vor face cursuri online. „Am luat decizia de a sprijini si studentii care sunt beneficiari ai burselor sociale…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca preocuparea Romaniei este legata de deciziile de la nivel european privind pandemia de coronavirus si relansarea economica si a aratat ca tara noastra sustine toate proiectele de dezvoltare economica, de sustinere a investitiilor, de crestere a competitivitatii…

- Premierul Ludovic Orban cere sprijinul profesorilor, care trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata sa predea prezenți fizic și pentru cei care urmaresc lecțiile online. ”E necesara o adaptare. Cadrele didactice trebuie sa ințeleaga ca situația in care ne gasim este o situație in care trebuie sa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va adopta vineri ordonanța de urgența prin care punctul de pensie va crește cu „un procent consistent de 14%”. Premierul a subliniat ca fiecare parinte și bunic trebuie sa ințeleaga rațional ca atat se poate, iar cine promite altceva minte, pentru ca daca…

- Guvernul are in pregatire o ordonanta de urgenta privind invatamantul online pentru anul scolar si universitar 2020-2021, precum si un proiect de lege necesar pentru prezenta fizica la cursuri, care sa permita descentralizarea deciziei la nivelul unitatilor de invatamant, Inspectoratelor scolare si…

In total, au ramas disponbile peste 37.000 de locuri in invațamantul liceal. La nivel național, 8.570 de elevi nu au fost repartizati in invațamantul liceal, deoarece nu au completat suficiente optiuni