VIDEO Orban: Cele mai multe persoane s-au infectat de COVID-19 de la evenimentele private

- Prim-ministrul Ludovic Orban a afirmat miercuri ca evenimentele private – nunti, botezuri, petreceri in grup – sunt pe primul loc privind sursele de transmitere a COVID-19, conform unei analize facute de Ministerul Sanatatii, acesta fiind si motivul interzicerii organizarii in urmatoarele 30 de zile…

- Evenimentele private, cum sunt nunțile, botezurile și aniversarile, sunt interzise pe termen nedeterminat, potrivit noilor decizii luare marți seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența.

- Evenimentele private nu mai pot fi organizate in nicio localitate și in niciun fel de condiții, pentru prevenirea infectarilor cu Covid-19. Noua restricție a fost propusa de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, in hotararea referitoare la prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a luat noi masuri pentru prevenirea raspandirii noului tip de coronavirus. Evenimentele private, precum nunți, botezuri, atat in spațiile deschise, cat și in cele inchise vor fi interzise, pana la scaderea numarului de cazuri, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat.…

- Guvernul a adoptat reguli pentru organizarea evenimentelor private. Potrivit noilor regelementari, crește numarul persoanelor care pot participa la evenimentele private organizate in interior la maximum 50 de persoane, iar la cele organizate in exterior cel mult 100 de persoane. Citește și: Cand nu…

- Documente atasate: REGULI privind deschiderea restaurantelor Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de astazi, 31 august, Hotararea de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu…

