Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, i-a cerut ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa o demita pe Sorina Pintea de la șefia Spitalului Județean de Urgența „Dr. Costantin Opriș” din Baia Mare, in debutul ședinței de Guvern de joi, de la Palatul...

- "Ne gandim, la nivelul ministerului, ca atunci cand spitalele de suport vor avea o capacitate, sa spunem, la jumatate, cazurile usoare si medii sau cele asimptomatice sa mearga catre domiciliu, dar printr-un punct tampon. Mentionam ca asteptam si momentul cand vom putea ca pe cei din carantina sa ii…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, ca aprovizionarea municipiului Suceava si a comunelor din jur nu va fi intrerupta in contextul instituirii carantinei in aceasta zona. "Nu se va intrerupe in niciun fel aprovizionarea municipiului Suceava si a comunelor din jur. Economia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a prezidat joi, 2 aprilie martie a.c., o videoconferinta cu Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti ai institutiilor locale cu privire la situatia epidemiologica…

- Președintele Klaus Iohannis a solicitat o videoconferința cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, și reprezentanți ai instituțiilor locale cu privire la situația epidemiologica de la Suceava, a anunțat

- La solicitarea Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, astazi, 2 aprilie a.c., de la ora 16:00, va avea loc o videoconferința cu prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, precum și reprezentanți ai instituțiilor locale…

- INTEGRAL: Declarația de presa susținuta de Președintele Romaniei Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Am primit în cursul acestei dimineți de la premierul Ludovic Orban propunerea pentru numirea domnului Nelu Tataru în funcția de ministru al Sanatații. Am luat act de demisia domnului…

- Victor Costache, ministrul Sanatații, și-a dat demisia in plina pandemie de coronavirus, potrivit unor surse politice. Ludovic Orban va face declarații in scurt timp de la Guvern. Vom reveni!