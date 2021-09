Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe premierul Florin Citu pentru decizia de a aloca fonduri catre primari in perioada de campanie pentru alegerile interne din partid, el amintind ca pentru un gest similar presedintele Klaus Iohannis a depus o plangere penala pe numele lui Liviu Dragnea. „Pai…

- Filiala PNL Giurgiu este una din puține filiale liberale din țara care nu și-au exprimat public susținerea pentru una din candidaturile la Congresul PNL din 25 septembrie. Prezent alaturi de președintele partidului, Ludovic Orban, la citirea moțiunii cu care acesta candideaza la congresul din 25 septembrie,…

- PNL Argeș este a patra filiala care adopta moțiunea lui Ludovic Orban la congresul partidului din 25 septembrie, iar liberalii doljeni susțin moțiunea lui Florin Cițu. La ședința Colegiului Director Județean al PNL Argeș a fost votata moțiunea „PNL- Forța Dreptei”, a președintelui Partidului…

- In aceasta dupa amiaza, la sediul PNL Constanta, Ludovic Orban prezinta in fata liberalilor constanteni, motiunea "PNL Forta Dreptei in Comitetul Director Judetean al PNL Constanta.Astazi, 09 septembrie 2021, Ludovic Orban, presedintele Camerei Deputatilor se afla la sediul Filialei Constanta a Partidului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu este de acord cu campania din PNL in stilul „Painea si cutitul sunt la mine. Daca nu ma votati, nu primiti nimic, nici functii” si a subliniat ca traieste cea mai urata campanie a sa in cei 31 de ani de cand face politica. „Nu mi-am dorit aceasta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis membrilor partidului adunați la Galați ca la Congresul partidului, din 25 septembrie, unde se va alege noul lider, aceștia nu trebuie sa decida prin prisma intereselor personale, ci sa il aleaga pe care li se pare cel mai bine pregatit. „Va rog sa faceti…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca votul liber al delegatilor este cel care a facut ca de fiecare data partidul sa ia deciziile corecte în momentele importante, deși Florin Cîtu este favorizat de faptul ca 30 de presedinti de filiale i-au semnat motiunea. Orban a mentionat ca…

- Mircea Hava a fost detronat de la sefia PNL Alba. Alegerile pentru sefia PNL Alba au avut doi candidati. In premiera, Mircea Hava, acum europarlamentar, a avut contracandidat, fostul prim-vicepresedinte Ion Dumitrel și presedinte al Consiliului Judetean Alba. Sedinta a inceput vineri seara, la ora 18,00,…