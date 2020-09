Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a luat parte, miercuri, la evenimentul “Celebrating 70 Years”, organizat de Ambasada Austriei in Romania, cu prilejul marcarii a 70 de ani de la deschiderea, in țara noastra, a secției comerciale Advantage Austria București.

- Programul premierului Ludovic Orban de miercuri, 9 septembrie, transmis de Biroul de presa al Guvernului: * Intalnire cu reprezentantii Blocului National Sindical; participa ministrii Muncii, Violeta Alexandru, Transporturilor, Lucian Bode, si Economiei, Virgil Popescu (9,00 - Palatul Victoria) (oportunitati…

- Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), in calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea industriei cinematografice, preluata de la Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, dorește sa eficientizeze sistemul de implementare al acesteia, cu respectarea…

- Greenpeace si grupul ONG-urilor „Maine se decide azi” a analizat componentele de mediu si energie din Planul National de Investitii si Relansare Economica pregatit de Guvernul Romaniei si a ajuns la concluzia este ca acest plan reuseste sa rateze complet orice tinta relevanta in cele doua domenii enutate.

- Consiliul Național al IMM-urilor din Romania solicita Guvernului Romaniei, prezentarea pachetului de masuri de relansare economica intr-un format unitar, cuprinzand masurile, termenele de implementare și bugetele alocate. O astfel de prezentare va asigura stabilitatea și predictibilitatea mediului de…

- Sustinerea angajatilor si companiilor anuntata de premierul Ludovic Orban Foto: Guvernul României Premierul Ludovic Orban a anuntat ca în România ar urma sa fie aplicata o modalitate de sustinere a angajatilor si a companiilor care prevede asigurarea unui program flexibil…

- Premierul Ludovic Orban, prezent sambata la punerea in functiune a retelei de gaze naturale in comuna Moara din judetul Suceava, a atras atentia asupra faptului ca in prezent doar 35% din populatia Romaniei este conectata la retelele de gaz natural. "La ora actuala, desi Romania detine rezerve de…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca și-a propus obiectivul ca, in maximum cinci ani, Romania sa depaseasca valoarea medie a Produsului Intern Brut pe cap de locuitor la nivel european. El anunța investiții de 40 de miliarde de euro in transporturi.