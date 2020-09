Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca profesorii trebuie sa se adapteze astfel incat sa poata preda si pentru copiii din clasa si pentru cei care urmaresc lectiile online. Premierul considera ca „e necesara o adaptare. Cadrele didactice trebuie sa inteleaga faptul ca situatia in care ne gasim este o…

- Un inventator roman a dezvoltat un robot care i-ar putea ajuta pe profesori sa predea chiar din clase, exact ca la orele normale, in timp ce elevii vor privi lecțiile de pe ecranele calculatoarelor, informeaza Edupedu.ro. Potrivit sursei citate, inventatorului i-a venit ideea producerii robotului Mirai…