VIDEO Orban: Bătălia contra traficului de persoane trebuie dată pe toate planurile Batalia contra traficului de persoane trebuie data pe toate planurile, iar cauza principala a acestui flagel rezida in saracie si lipsa de educatie, a declarat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban. "Este un pacat sa faci rau unui om, este un mare pacat sa faci rau unui om mai slab, dar este un pacat de neiertat aproape sa faci rau unor fiinte, unor copii, unor adolescenti care nu au forta de a se apara, care nu au posibilitatea efectiva de a se apara. Batalia contra traficului de persoane este o batalie pentru fiecare om care poate fi salvat si, din pacate, aceasta batalie este o batalie care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

