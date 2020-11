Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban nu va da curs invitației Federației Naționale Sindicale Ambulanța deoarece maine va pleca intr-o vizita oficiala in Israel.„Voi pleca in vizita oficiala in Israel. (...) Obiectivul este aprofundarea relațiilor dintre statul Israel și Romania, identificarea de noi cai…

- Tot mai multe localitați din Romania au trecut de pragul de trei cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, iar autoritațile ar putea restricționa, in curand, circulația pe timp de noapte. Premierul Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca o astfel de decizie se afla in evaluare, informeaza Agerpres."Avem…

- Premierul Ludovic Orban sustine ca obiectivul Guvernului este cresterea capacitatii de testare pentru COVID-19 la peste 50.000 de teste pe zi, afirmand insa ca "iluzia testarii in masa este vanduta de catre PSD de la inceputul pandemiei".

- Evenimentele private precum nunțile sau botezurile au fost interzise de Guvernul liberal pentru inca 30 de zile. Premierul Ludovic Orban susține ca petrecerile la care participa un numar mare de persoane sunt principala sursa de transmitere a coronavirusului. „Pe analizele facute de Ministerul Sanatatii,…

- UPDATE Premierul Ludovic Orban a primit, luni, rezultatul testului pentru COVID-19. Acesta este negativ. Orban s-a testat dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv. Rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19) in cazul prim-ministrului Ludovic Orban este negativ, au anunțat,…

- Participarea premierului Ludovic Orban la evenimentele programate in cursul zilei de astazi, 5 octombrie, a fost suspendata urmare a faptului ca una din persoanele alaturi de care s-a aflat in aceeași platou de televiziune, in cursul saptamanii trecute, a fost confirmata pozitiv, duminica, la testul…

- Proiectul pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 147/2020 ii vizeaza si pe parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav nescolarizat ori care au in ingrijire, supraveghere si intretinere persoana adulta incadrata in grad de handicap sau in grad de handicap grav…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Brasov, ca deocamdata nu poate sa-i transmita nimic presedintelui Klaus Iohannis, care le-a cerut sefilor din Ministerul Afacerilor Interne sa explice public imaginile si informatiile aparute in presa cu privire la o presupusa negociere intre Politie si…