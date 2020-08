Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca autostrazile 7 si 8 reprezinta "prioritati" pentru Guvern si primesc finantare. Precizarea premierului a venit in contextul in care pe ordinea de zi a sedintei de Guvern figureaza un proiect de memorandum privitor la prioritatile investitionale ale Guvernului finantate de la buget sau din fonduri europene. "Atat Autostrada 7, cat si Autostrada 8 reprezinta prioritati pentru noi si le finantam, deci includerea - atat domnul ministru Citu, cat si domnul ministru Bode - o vom face astazi in sedinta de Guvern, mai ales ca ele sunt incluse in Master Plan…