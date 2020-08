Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea sustine ca la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani se inregistreaza doar noua cazuri de COVID-19 in randul personalului medical, la un numar de circa 1.500 de angajati, si ca ‘nu exista motive de panica’. ‘In cele doua focare de la Spitalul…

- Premierul Ludovic Orban a cerut Direcțiilor de Sanatate Publica sa emita de urgența ordinele pentru carantinarea celor care au intrat in contact cu cei 4.500 de pacienți COVID care au plecat din spitale sau au refuzat internarea in perioada de vid legislativ. Premierul a subliniat ca se poate impune…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat, marti, Politiei sa sustina directiile de sanatate publica pentru identificarea rapida a persoanelor care au intrat in contact cu persoanele infectate cu COVID-19, astfel incat sa se dispuna intr-un termen cat mai scurt posibil masurile de izolare la domiciliu sau…

- Cei peste 4.000 de romani cu Covid-19 care au refuzat internarea in perioada 2 – 21 iulie sau care s-au externat la cerere vor fi cautați de reprezentanții Direcțiilor de Sanatate Publica (DSP). Premierul Ludovic Orban a declarat ca cei peste 4.000 de romani (care au refuzat internarea sau s-au externat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a solicitat Politiei Rutiere si Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) sa intensifice controalele privind transportul public in cadrul localitatilor, intra si interjudetean, dar si privind transportul asigurat pentru angajatii…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, joi, ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa organizeze o videoconferința cu directorii Direcțiilor de Sanatate Publica din țara, pentru a fi pus la punct in detaliu pl...

- "Ei ar putea fi mai multi in conditiile in care am avut un context in care sa solicitm o necropsie la cel decedat, avand contextul epidemiologic. Neavand contextul epidemiologic, avand comorbiditati, de alta natura, atunci nu s-a solicitat", spune Nelu Tataru. "Cifra pe care o vedem reprezinta…

- In prezent, in Moldova au fost inregistrate 8 548 de cazuri de coronavirus. De la inceputul epidemiei, au fost efectuate aproximativ 57 de mii de teste. "Agenția Naționala de Sanatate Publica mai are in rezerva 55 de mii de teste. Este de ajuns. Sintem in așteptarea a inca 20.000. Acestea vor fi procurate…