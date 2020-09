Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a declarat duminica seara ca gripa sezoniera se va asocia cu COVID-19 si va fi o perioada dificila pentru ca persoanele vulnerabile pentru coronavirus sunt vulnerabile si in cazul gripei. recomandand vaccinarea impotriva acesteia. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) a…

- Avem 1.020 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore nici un bistrițean nu a fost confirmat pozitiv la infecția cu COVID-19. 12 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 733 de cazuri noi de infecție.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat, joi seara, ca cu o noapte inainte nu au mai existat locuri in spitalele Covid din Bucuresti pentru pacientii simptomatici. Seful DSU apreciaza ca 5% dintre pacienti ajung la Terapie Intensiva, iar 20 – 30% au nevoie de asistenta…

- Avem 745 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 17 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar patru persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 1.112 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 711 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore șapte bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar patru persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 994 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- Avem 682 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore noua bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar patru persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 889 de cazuri noi de infecție. In ultimele…

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, echipe mixte formate din politisti, jandarmi, politisti locali, precum si reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului Teritorial de Munca, Directiei Sanitar Veterinare si Directiei de Sanatate Publica au…

- Avem 593 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 11 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, iar 13 persoane au fost declarate vindecate și externate. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 555 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24…