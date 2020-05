Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca este „stupefiat” de decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) prin care președintele Klaus IOhannis a fost amendat și spune ca CN...

- Intr-un punct de vedere transmis G4Media.ro , reprezentantii Administrației Prezidențiale au transmis ca președintele Iohannis considera „profund politica” sancțiunea primita de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD). „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 20 mai 2020, l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis pentru discriminare și a adoptat și alte...

- Klaus Iohannis anunța ca va contesta amenda primita de la CNCD in scandalul autonomiei Ținutului Secuiesc.Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a luat act de hotararea de astazi a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii. Avand in vedere ca decizia CNCD este una profund politica,…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 20 mai 2020, l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis pentru discriminare și a adoptat și alte hotarari:Declarația domnului Robert Tiderle reprezentant Papaya…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 20 mai 2020, l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis pentru discriminare și a adoptat și alte hotarari:FAPTE DE DISCRIMINARE: Afirmațiile domnului…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), intrunit in ședința de soluționare a petițiilor in data de 20 mai 2020, a decis amendarea președintelui Romaniei pentru discursul in care a salutat PSD in limba maghiara. Afirmația pentru care a fost amendat Klaus Iohannis:…

- Decizia lui Klaus Iohannis ar putea sa aiba efecte devastatoare, daca se constata ca intra in conflict cu decizia CCR de luni, care stipula ca presedintele nu il poate desemna tot pe Ludovic Orban, pentru ca acesta nu ar avea cum sa coaguleze o majoritate parlamentara, fiind proaspat demis prin motiune…