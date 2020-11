Premierul Ludovic Orban a declarat ca a cerut prefectului de Salaj si directorului Directiei de Sanatate Publica din judet sa dispuna carantina in localitatile unde s-a depasit indicele de infectari cu COVID 19 de peste 6 la mie. "Am identificat, de exemplu, in Salaj, ca pragul ridicat se datoreaza in special catorva localitati, unde s-a depasit un indice de peste 6 la mie si am solicitat prefectului si directorului Directiei de Sanatate Publica sa ia masura dispunerii carantinei in acele localitati", a declarat Ludovic Orban, luni, la plecarea de la sediul MAI, unde a participat la videoconferinta…