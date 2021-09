VIDEO Orban acuză o posibilă tentativă de control al voturilor la congresul din 25 septembrie Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la Focsani, ca are cunostinta despre o tentativa de control al voturilor delegatilor liberali la congresul din 25 septembrie si ca stie care este strategia care va fi aplicata.



"25 septembrie va fi o zi grea, de cumpana. Credeti-ma ce va spun! Ne vom confrunta cu o tentativa de a schimba optiunea oamenilor, inclusiv acolo. Deja s-au facut planificari cum se controleaza votul in filialele in care presedintii au fost recrutati cu arcanul in echipa care doreste sa siluiasca vointa membrilor PNL. Cum se face controlul, cine face controlul...… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la Focsani, ca s-au facut presiuni asupra membrilor de partid care il sustin, unii dintre acestia fiind dati afara sau amenintati cu schimbarea din functii. „Cei pe care i-am sustinut in forurile statutare sa fie la guvernare se transforma efectiv…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la Focsani, ca are cunostinta despre o tentativa de control al voturilor delegatilor liberali la congresul din 25 septembrie si ca stie care este strategia care va fi aplicata. "25 septembrie va fi o zi grea, de cumpana. Credeti-ma ce va…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat duminica, la Focsani, ca la congresul din 25 septembrie liberalii vor trebui sa aleaga nu intre doi candidati, ci intre "o varianta evident buna si o varianta evident rea pentru PNL". "La congresul asta nu e vorba de a alege intre Ludovic Orban…

- Președintele PNL Ludovic Orban se simte tradat in propriul partid. El a spus vineri ca dupa 31 de ani de activitate in partid in loc de mulțumire, a primit “șuturi in fund și cuțite in spate.” Orban a spus ca la Congresul PNL candideaza pentru un nou mandat, nu pentru el, ci pentru ca PNL […] The post…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca sustinatorii sai u fost sunati sa isi retraga like-urile de pe pagina sa de Facebook si ca s-a facut monitorizare pe postarile sale, in timp ce primarii sunt pusi sa semneze pentru un anumit candidat, in caz contrar nu li se va permite accesul la Congresul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis vineri, in cadrul alegerilor interne din filiala PNL Sibiu, ca ar fi vrut sa o sustina in aceasta cursa pe Raluca Turcan, care incearca sa obtina un al treilea mandat, daca ea nu s-ar fi alaturat echipei Citu pentru Congresul din septembrie.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca la finalul mandatului de lider al liberalilor sta cu fruntea sus si ca in 4 ani cat a stat la sefia partidului a realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi asteptat. „De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost ani de reconstructie, au fost ani…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca orice decizie legata de parcursul ulterior al partidului va fi luata de forurile statutare dupa congresul din toamna, dupa ce șeful CJ Bihor, Ilie Bolojan, a afirmat recent ca persoana care va pierde cursa pentru șefia PNL va pierde și funcțiile…