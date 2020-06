Stiri pe aceeasi tema

- "Domnule ministru Marcel Vela, din nou Ungaria a luat masuri care sunt contrare tratatului UE privind libertatea circulatie. Am primit relatari de la oameni carora nu li se permite tranzitul prin Ungaria. Citeste si: Ludovic Orban: "Numarul de cetateni cu contracte de munca pe luna mai a anului…

- Urmare a situației globale cauzate de epidemie, multe state au luat decizia de a inchide unitațile de invațamant, potrivit basilica.ro.Din acest motiv, profesorii au optat pentru invamantul online cu scopul de a veni in ajutorul elevilor lor. Tot online sunt predate și orele de religie…

- Magazinele din interiorul mall-urilor care au intrari exterioare se vor deschide, dupa 15 mai. In interiorul localitatii va exista libertate deplina de circulatie Magazinele din interiorul mall-urilor care au intrari exterioare vor fi deschise dupa ridicarea starii de urgenta, a anuntat miercuri premierul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca a aparut un nou trend: tot mai mulți romani intra in tara pe jos pe la frontiera cu Ungaria. "A aparut un fenomen important: foarte multi cetateni vin pana la granita cu Romania, din Ungaria, si apoi o tranziteaza pietonal. Este o situatie inedita,…

- Peste o suta de ONG-uri, antreprenori, companii, reprezentanti ai mass-media, profesiilor liberale din judetul Suceava au transmis premierului Ludovic Orban, ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, si Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta o scrisoare deschisa prin care cer…

- Peste 230.000 de romani au intrat in tara din 25 februarie pana acum, a afirmat, noaptea trecuta, premierul Ludovic Orban, in urma unei sedinte avute la sediul Ministerului de Interne. El a anuntat o serie de masuri convenite cu ministrul Marcel Vela. Ludovic Orban: Vedem ca exista un flux mare la…

- Iohannis anunța extinderea restricțiilor de circulație și pe timpul zilei. Armata se alatura forțelor de ordine pe teren Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca recomandarile in cazul epidemiei de coronavirus devin obligatii. "Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri ca fluenta transportului de marfa va fi asigurata, iar transportatorii romani isi vor putea desfasura activitatea in conditii normale. In acest sens, Orban a precizat, in debutul sedintei de Guvern, ca a discutat cu omologul sau de la Budapesta. ‘In urma…