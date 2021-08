Stiri pe aceeasi tema

- Comunicarea este fundamentala in politica, iar daca nu stii sa comunici este foarte greu sa faci ceva, "inclusiv daca vorbim de performanta guvernamentala", a declarat Ludovic Orban, președintele PNL, duminica, la sedinta Colegiului Director Judetean PNL Ilfov. Orban a enumerat calitațile necesare unui…

- Orban a declarat duminica, la PNL Ilfov, ca inaintea Congresului din 25 septembrie, liberalii trebuie sa analizeze atent nu numai moțiunile, ci și cine are cunostintele si experienta necesare pentru a conduce partidul.“Cine creste increderea PNL dintre candidati si cine scade increderea in PNL dintre…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a cerut membrilor PNL sa analizeze la Congresul din 25 septembrie la ce exigente trebuie sa faca fata cel care va fi ales în fruntea partidului, dar si cine creste încrederea în formatiunea politica dintre candidati si cine o…

- Performanta guvernamentala depinde de foarte multi factori, dar in primul rand de persoana premierului, a declarat, duminica, la Calarasi, presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit caruia un guvern trebuie condus "de dimineata pana noaptea, de dimineata pana dimineata". "Lumea ne va judeca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a subliniat, sambata, la Satu Mare, unde si-a prezentat motiunea "Forta Dreptei", pe baza careia candideaza pentru un nou mandat la sefia partidului, ca performanta guvernamentala va influenta rezultatele "mai bune" sau "mai rele" ale formatiunii liberale. "Partidul…

- "Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are rezultate, nu are o perceptie buna, daca oamenii considera ca Romania nu e intr-o directie buna sub guvernarea noastra, atunci partidul va avea de suferit", a scris Orban,…

- Nicoleta Dumitrescu E din ce in ce mai mult spectacol in curtea liberalilor, iar confruntarea pentru caștigarea președinției partidului, cu cat se apropie data congresului, cu atat este și mai acerba, nefiind zi in care unul dintre competitori sa nu-i arunce manușa celuilalt. Astfel ca, mai nou, batalia…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca programul „Romania Educata” va fi asumat de guvern și de coaliție printr-un memorandum, chiar de saptamana viitoare. Președintele spune ca vor fi stabilite țintele programului cu responsabili și termene de implementare și ca vor fi atrase fonduri inclusiv…