Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii Ion Stefan a solicitat introducerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare de Guvern prin care sa fie aprobata alocarea sumei de 743 de milioane lei catre unitatile administrativ teritoriale, astfel incat sa poata fi platite indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati si salariile…

- Premierul Ludovic Orban s-a enervat pe primarii din Romania, dupa ce o parte din aceștia au ramas fara bani pentru plata angajaților DGASPC și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap. Citește și: Horoscopul de alegeri cu președintele Klaus Iohannis. Sfatul pentru fiecare zodie Prim-ministrul…

- Premierul Orban a precizat ca este necesar ca Guvernul sa asigure plata salariilor pentru angajații din sistem social, precum și indemnizațiile persoanelor cu dizabilitați. „Ne confruntam cu o situatie fara precedent, motiv pentru care va trebui sa adoptam astazi doua hotarari de guvern. Nu-mi aduc…

- Mai multe primarii din judetul Buzau inregistreaza restante la plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap. Intarzierile sunt de la una la trei luni, iar primarii invoca faptul ca fondurile alocate prin proiectul de buget s-au epuizat si nu au existat suplimentari.

- Am inițiat un proiect de Hotarare de Consiliu Local prin care, la rectificarea bugetului general al Municipiului Deva pe anul 2020, am alocat bani pentru plata indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. Consilierii locali au votat astazi, in ședința extraordinara, suplimentarea bugetului…

- Plata se va face la Pavilionul Expozitional Constanta din bulevardul Mamaia nr. 331A.Primaria Municipiului Constanta informeaza ca va efectua plata indemnizatiilor membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si a operatorilor de calculator din municipiul Constanta aferente participarii la…

- SPRIJIN… Guvernul condus de Ludovic Orban a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 1.339.978 mii lei din Fondul de rezerva bugetara si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat, sambata, ca a fost finalizata achiziția de maști de protecție pentru persoanele aflate in situații financiare dificile și ca acestea au fost trimise catre DSP-urile din țara, care urmeaza sa le distribuie beneficiarilor prin intermediul autoritaților locale. Premierul…