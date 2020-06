Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat marti ca exista aproape 200.000 de beneficiari ai masurii de amanare a ratelor la banci si ca in luna mai a fost decontata o suma record de 600 de milioane de lei pentru concedii medicale. "Exista aproape 200.000 de beneficiari ai masurii pe care am adoptat-o, de amanare a ratelor la banci pana la data de 31 decembrie. Acesti 200.000 de beneficiari sunt doar cei care au beneficiat de ordonanta de urgenta emisa de guvern, pentru ca, inainte de adoptarea actului normativ, mai multe banci au luat decizia de amanare a platilor inainte de intrarea in vigoare…