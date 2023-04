VIDEO. Orașul port Sevastopol din Crimeea – atacat cu drone Un atac cu drone a fost lansat luni asupra orașului port Sevastopol din Crimeea, fiind respins de flota rusa, susține guvernatorul prorus al orașului, Mikhail Razvozhaev, citat de CNN și Reuters . Menționam ca atacul ar fi avut loc la ora 03.30. „O drona de suprafata a fost distrusa, a doua a explodat singura (…) Nicio structura nu a fost avariata și toate forțele și echipele de raspuns sunt in alerta. Acum orasul este linistit”, a declarat guvernatorul din Crimeea. BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia’s black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the “fleet is now… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Sevastopol din Crimeea a fost atacat cu drone. Atacul a fost lansat luni asupra orașului port Sevastopol din Crimeea. A fost respins de flota rusa, susține guvernatorul prorus al orașului, Mikhail Razvozhaev, citat de CNN și Reuters. Atacul ar fi avut loc la ora 03.30. BREAKING: Ukrainian drone…

- Belarusul are nevoie de garantii ca Rusia il va apara ”ca pe propriul teritoriu” in eventualitatea unui atac extern, a declarat luni presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa BelTA, transmite Reuters. Lukasenko a facut declaratia in timpul unei intrevederi cu ministrul apararii…

- Belarusul are nevoie de garantii ca Rusia il va apara ”ca pe propriul teritoriu” in eventualitatea unui atac extern, a declarat luni, 10 aprilie, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa BelTA , transmite Reuters. Menționam ca Lukașenko, aliatul fidel al lui Putin, a facut…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a exprimat speranta ca la Pastele de anul viitor va fi pace in Ucraina, totodata el transmitand un mesaj catre conationalii sai care duminica au celebrat Floriile ortodoxe si Pastele catolic pentru a doua oara de la inceperea invaziei ruse, transmite DPA…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat miercuri, 5 aprilie, ca Rusia este deschisa unui parteneriat constructiv cu fiecare țara și nu se va izola, in ciuda situației complexe din lume, in timp ce Putin i-a spus ambasadorului Uniunii Europene, la o ceremonie de la Kremlin, astazi, ca relațiile…

- Parlamentari din formatiunea de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO, pro-rus) au parasit joi o sedinta a camerei inferioare a parlamentului austriac Austriei in timpul unui discurs al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in semn de protest fata de ceea ce ei considera o incalcare a neutralitatii…

- Miercuri, ministrul apararii rus, Serghei Șoigu, a anunțat ca prevede in anul 2023 modernizarea apararii antiaeriene a capitalei Moscova, in contextul in care atacurile ucrainene cu drone vizand teritoriul rusesc se inmultesc, transmite AFP. Potrivit acestuia, doua noi unitati ale apararii antiaeriene…