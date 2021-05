VIDEO Operațiunea “mătura și fărașul”. Persoanele prinse că aruncă coji de semințe pe jos trec la măturat Persoanele care sunt depistate de polițiștii locali ca arunca coji de semințe pe jos sunt puse la maturat. Asta daca vor sa scape de amenda. Operațiunea “matura și farașul” a fost demarata in sectorul 5 al Capitalei. Polițiștii locali au depistat mai multe persoane care, dupa ce au consumat semințe, au aruncat cojile pe trotuare, […] The post VIDEO Operațiunea “matura și farașul”. Persoanele prinse ca arunca coji de semințe pe jos trec la maturat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

