VIDEO. Operațiune dificilă de salvare a unei femei din Gorj, surprinsă de viitură O femeie din Gorj s-a aflat la un pas de moarte dupa ce a fost surprinsa de o viitura in timp ce se intorcea de la cules de ciuperci. Femeia a ramas izolata pe un mal de pamant, intre doua parauri, in timp ce judetul se afla sub avertizare de vreme rea. Pompierii au fost […] The post VIDEO. Operațiune dificila de salvare a unei femei din Gorj, surprinsa de viitura appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac marți percheziții in patru județe din Romania intr-un dosar penal de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Anchetatorii au stabilit ca mai multe mașini inchiriate din alte țari au fost vandute, cu acte false, in Romania. ”In judetele Hunedoara, Bihor, Caras…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata, la mansarda unei cladiri situate pe Calea Dorobanti, din zona centrala a Capitalei. Pompierii intervin, circulatia in zona fiind blocata. ISU Bucuresti Ilfov a anuntat ca echipaje de pompieri intervin la un incendiu produs la mansarda unei cladiri cu un…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineața, intr-un tren de calatori in care se aflau 100 de persoane, in județul Cluj. Garnitura nu era in mers, iar oamenii au coborat la timp. ”Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit la un incendiu care s-a manifestat la compartimentul motor al unui…

- Un barbat din Gorj si-a lovit tatal in cap cu toporul de la un motiv banal pornit de la dorința de a demola un coteț de pasari. Duminica, dupa-amiaza ,cei doi, care locuiesc in aceeași curte, au pornit o cearta din cauza cotețului care se dorea demolat de catre fiu, iar tatal s-a impotrivit. Fiul […]…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la locomotiva unui tren de marfa in Gara Crivina. Reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova au precizat ca incendiul se manifesta la compartimentul motor al unei locomotive diesel, se lucreaza pentru localizare si lichidare, fara a fi…

- O femeie de 70 de ani a suferit multiple traumatisme dupa ce a fost prinsa, vineri, sub o masina, in timp ce se afla pe trotuar. „Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare pentru a scoate o femeie, in varsta de aproximativ 70…

- Șapte persoane au fost ranite și au ajuns la spital, duminica, intr-un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, produs pe DN 66 (Bumbesti Jiu – Petrosani), in localitatea Dragutesti, judetul Gorj. Potrivit poliției, un barbat de 47 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea…

- Vremea capricioasa face prapad in județul Valcea: pietre care cad de pe versanți, pe Valea Oltului, mașini luate de ape. Furia naturii se dezlanțuie. Pompierii din Valcea au scos din paraul Pesceana un autoturism Dacia 1310. Mașina a ramas blocata in municipiul Dragașani dupa ce șoferul a incercat…