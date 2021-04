VIDEO: Operațiune de amploare în Bistrița-Năsăud, cu sprijinul luptătorilor SAS Alba. 78 de percheziții la braconieri Operațiune de amploare la Bistrița-Nasaud, cu implicarea polițiștilor din mai multe județe, inclusiv a luptatorilor SAS din Alba. Este vorba despre 78 de percheziții domiciliare, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj. Potrivit reprezentanților IPJ Bistrița-Nasaud, la sediul poliției, vor […] Citește VIDEO: Operațiune de amploare in Bistrița-Nasaud, cu sprijinul luptatorilor SAS Alba. 78 de percheziții la braconieri in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii efectueaza, miercuri dimineața, 78 de percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj. La sediul poliției, vor fi conduse,…

- VIDEO| Luptatorii serviciilor pentru acțiuni speciale Alba, DESCINDERI in Bistrița-Nasaud, intr-un dosar PENAL pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj Polițiștii din Bistrița-Nasaud efectueaza, miercuri dimineața 78 de percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud efectueaza in aceasta dimineața 78 de percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj. Articolul 78…

- Miercuri dimineata, polițiștii din Bistrița-Nasaud efectueaza 78 de percheziții domiciliare, in județul Bistrița-Nasaud, intr-un dosar penal inregistrat la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și braconaj. La…

- PERCHEZIȚII in Alba și alte județe: Operațiune de amploare intr-o ancheta ce vizeaza o firma cu activitate in domeniul protecției la incendiu PERCHEZIȚII in Alba și alte județe: Operațiune de amploare intr-o ancheta ce vizeaza o firma cu activitate in domeniul protecției la incendiu In aceasta dimineața,…

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au organizat, pe raza municipiului, o acțiune cu efective suplimentare. Au fost aplicate 109 sanctiuni contraventionale și au fost identificate 4 persoane banuite de savarșirea de infracțiuni. Au avut loc și doua percheziții domiciliare. La data…

- Operațiune de amploare a polițiștilor la sediul FC Barcelona: fostul președinte al clubului, Josep Bartomeu, a fost arestat intr-un dosar care vizeaza infracțiuni economice. Dosarul a fost denumit BarcaGate. Concret, anul trecut, Bartolomeu, alaturi de fostul director executiv și fostul șef al departamentului…

- La inceputul anului 2021, la Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița Nasaud a fost inregistrat un dosar penal privind infracțiunile de furt calificat, accesul ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos. Articolul Reținut! A furat un card bancar apare prima…