VIDEO: ONU insistă pentru un acord asupra centralei nucleare Șeful organului de supraveghere nucleara al Națiunilor Unite a declarat ca efortul sau de a negocia un acord pentru a proteja centrala nucleara Zaporizhzhia ocupata de Rusia din Ucraina este inca in viața și ca ajusteaza propunerile pentru a incerca un acord. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, a vorbit cu Reuters cu o zi inainte ca acesta sa se deplaseze la centrala. Zaporizhzhia este cea mai mare centrala nucleara din Europa. Grossi a facut eforturi pentru o zona de siguranța la instalație timp de un an pentru a preveni un posibil dezastru nuclear, deoarece Moscova… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

