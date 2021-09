Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele Xi Jinping se confrunta în prezent cu un test serios al reformelor sale financiare, în timp ce criza care a cuprins Evergrande, a doua cea mai mare companie imobiliara din țara, face valuri în piața imobiliara, scrie The Guardian. Acesta ar putea fi, de asemenea, cea…

- Rusia si China ar trebui implicate in discutiile cu privire la viitorul Afganistanului, inclusiv asupra planurilor de evacuare a afganilor vizati de posibile persecutii din partea talibanilor, a declarat seful diplomatiei germane Heiko Mass in timpul unei vizite intreprinse in capitala Uzbekistanului,…

- Președintele Xi Jinping a anunțat ca China va oferi doua miliarde de doze de vaccin anti-Covid-19 pana la sfarșitul anului. 100 de milioane vor fi, de asemenea, donate sistemului Covax. Beijingul iși continua efortul diplomatic de a-și restabili imaginea patata de la inceputul crizei sanatații. China…

- China a trimis la Washington un ambasador cunoscut pentru intransigenta sa, Qin Gang, intr-un moment in care relatiile dintre primele doua puteri mondiale sunt "in impas", potrivit diplomatiei chineze, noteaza AFP. Qin Gang, a carui numire nu a fost confirmata din sursa oficiala in pofida numeroaselor…

- Seful serviciului britanic de contrainformatii si securitate interna MI5, Ken McCallum, le-a cerut miercuri cetatenilor britanici sa trateze amenintarea de spionaj provenind dinspre Rusia si China cu aceeasi vigilenta ca în cazul terorismului, avertizându-i totodata ca spionii straini cauta…

- Statele Unite considera consolidarea rapida a fortelor nucleare ale Chinei ingrijoratoare si indeamna Beijingul sa se angajeze impreuna cu Washingtonul ”asupra unor masuri practice in vederea unei reduceri a riscului unei curse a inarmarii destabilizatoare”, relateaza Reuters. Chinei ii este…