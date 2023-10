VIDEO. Omul lui Nichiforciuc ar fi agresat, împreună cu un complice, un cetățean străin Un cetațean strain s-a adresat poliției, dupa ce doi barbați l-au agresat verbal și fizic, cand primul a ieșit dintr-un local din Capitala, anunța IGP. Astfel, potrivit informațiilor oferite de Poliție, la fața locului imediat au intervenit oamenii legii, care au stabilit ca persoanele banuite sunt doi barbați din Chișinau, unul dintre ei fiind vicepreședintele unui partid politic, transmite Deschide.md. „Cazul a avut loc acum cateva zile, iar rezultatul raportului de constatare medico-legala a parvenit ieri și a stabilit ca victima a primit leziuni corporale medii in timpul altercației”, informeaza… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

