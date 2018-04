Stiri pe aceeasi tema

- Inca o data capsunele sunt in top 12 cele mai pline de pesticide fructe si legume, clasament alcatuit de organizatia nonguvernamentala Environmental Working Group, SUA. Lista este puternic contestata de producatori.

- Actorul britanic Rowan Atkinson a reluat rolul agentului secret ghinionist Johnny English in trailerul oficial - ce a fost lansat miercuri - al celui de-al treilea opus din aceasta serie de succes care parodiaza filmele de spionaj, informeaza Press Association In noul film, intitulat "Johnny English…

- Simona Halep a declarat, dupa ce a fost invinsa de Agnieszka Radwanska, in turul al treilea al Miami Open, ca se simte un pic obosita si ca nu a fost suficient de bine pregatita pentru a juca la un nivel ridicat. Locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu 3-6, 6-2, 6-3, de poloneza Agnieszka Radwanska,…

- Un francez in varsta de 94 de ani a avut parte de cea mai urata experiența din viața lui. Barbatul a suferit o intervenție chirurgicala la artera carotida fara anestezie și a simțit fiecare pas din procedura.

- Patinatoarea sud-coreeana Yura Min a avut un accident vestimentar la doar cateva secunde dupa ce a intrat pe gheața pentru reprezentația sa in proba de perechi de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, relateaza BBC News.

- Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri pe 35 din suprafata corpului, in urma unei explozii produse in momentul in care a vrut sa cupleze locomotiva electrica la trenul IR 1853, la Revizia de Vagoane Bucuresti Grivita. Mecanicul de locomotiva a suferit arsuri grave dupa ce a incercat sa cupleze locomotiva…

- Un barbat de 54 de ani din Oțelu Roșu a fost preluat de urgența de elicopterul SMURD și dus la București, dupa ce a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului, majoritatea pe fața și membre. Barbatul este din Oțelu Roșu și a ajuns la Spitalul Municipal din Caransebeș dupa ce a suferit arsuri grave…

- F. T. Ieri, pe DJ 148, in zona localitații Cioranii de Jos, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o femeie in varsta de 36 de ani și fiul ei (de 9 ani) au suferit rani grave, care au necesitat intervenția personalului medical. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean…