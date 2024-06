(VIDEO) Omagiu lui George Banu la Muzeul Cărții și Exilului Românesc Muzeul Carții și Exilului Romanesc ii aduce un omagiu lui George Banu, teatrolog, eseist și profesor universitar de studii teatrale, nascut la data de 22 iunie 1943. In anul 2022, domnia sa a donat instituției noastre o colecție personala, cu o mare valoare culturala, care s-a alaturat celorlalte colecții din domeniul teatrului, cinematografiei, artelor vizuale, colecții extrem de apreciate in special de specialiștii in domeniu, precum si de studenții de la teatru și cinematografie. Renumit critic de teatru, eseist, profesor universitar, originar din Buzau, George Banu s-a stabilit in anul 1973… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

