VIDEO: Omagiu adus Poetului Național la Reghin Bustul poetului Mihai Eminescu din centrul municipiului Reghin a fost sambata, 15 ianuarie, locul de adunare pentru cinstirea Poetului Național, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria municipiului Reghin. In amintirea "Luceafarului"… Reprezentanții Primariei și ai instituțiilor de cultura din oraș au depus o coroana de flori la bustul lui … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

