- Milionarul Laurențiu Stoiculescu a luat o decizie neașteptata, dupa ce a trecut razant pe langa moarte, gonind cu 200 km/h, printre doua TIR-uri: a jurat ca nu iși va mai incerca norocul decat pe circuitul special amenajat.

- Victorie uriasa pentru toti romanii cu credite. Legea darii in plata este constitutionala, exceptand un articol Victorie uriasa pentru toti romanii cu credite. Legea darii in plata este constitutionala, exceptand un articol Curtea Constitutionala a decis, joi, ca modificarile aduse Legii nr. 77/2016…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca a aprobat in ședința de guvern de miercuri și a trimis in Parlament pentru a fi dezbatut in procedura de urgența proiectul de lege care elimina cumulul de pensie cu salariul la stat și care crește, doar opțional, varsta de pensionare la 70 de ani. „Mergem in Parlamentul…

- Plictisit, probabil, sa se plimbe cu mașina, aflat pe scaunul pasagerului, un tanar a preferat sa se expuna unui pericol uriaș. Intregul moment a fost filmat. Incidentul a avut loc noaptea trecuta, in Baia Mare. Tanarul teribilist s-a lasat tras cu scaunul de birou de o mașina, pe o strada din oras,…

- Fiul Clejanilor, cel cunoscut cu pseudonimul Fulgy, dar pe care, in realitatea, il cheama Dan Manole, a fost prins drogat la volan, sambata noaptea, in București, la un control in trafic al polițiștilor. Oamenii legii l-au condus pe cel cunoscut drept Fulgy la sediul INML pentru recoltare de probe biologice.…

- MODIFICARI LEGISLATIVE PRIVIND ARESTUL LA DOMICILIU/CONTROLUL JUDICIAR /CONTROLUL JUDICIAR PE CAUȚIUNE Incepand de astazi, 21 mai, prin intrarea in vigoare a Legii privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale, devin aplicabile o serie de modificari…

- Astfel:- Incalcarea de catre persoana aflata in arest la domiciliu a obligatiei de a nu parasi imobilul ori nerespectarea de catre aceasta a itinerarului sau a conditiilor de deplasare va constituie infractiunea de evadare, urmand a se aplica regulile privind concursul de infractiuni.- Atunci cand,…

- Senatul a reexaminat, luni, la cererea presedintelui Klaus Iohannis, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, adoptand un amendament potrivit caruia zona verde cu acces public este de minimum 30%…