Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 e aproape de o calificare istorica la Euro U19, dupa victoria stelara obținuta pe terenul Portugaliei, scor 2-1. "Tricolorii" mici au devenit mari favoriți dupa victoria obținuta in deplasare in fața "lusitanilor" și pot obține doar a doua calificare la turneul final. ...

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins duminica, la Craiova, reprezentativa similara a Finlandei, cu scorul de 3-1 (24, 22, -20, 21), in meci contand pentru grupa A preliminara a Campionatului European din 2019. Tricolorii sunt lideri in grupa A si vor juca la CE dupa 24 de ani. In ultima…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins duminica, la Craiova, reprezentativa similara a Finlandei, cu scorul de 3-1, in meci contand pentru grupa A preliminara a Campionatului European din 2019. Tricolorii sunt lideri in grupa A si vor juca la CE dupa 24 de ani, potrivit news.ro.Scorul…

- Naționala masculina a Romaniei a debutat cu un succes in preliminariile Europeanului din 2019, prima ediție la care vor participa 24 de echipe. "Tricolorii" antrenați de Danuț Pascu au trecut miercuri seara, la Craiova, cu 3-2 de reprezentativa Danemarcei, la capatul unui meci dramatic. Romania a fost…

- Selectionata Romaniei a invins echipa Danemarcei cu scorul de 3-2 (21-25, 25-20, 24-26, 25-22, 15-11), miercuri, in Sala Polivalenta Oltenia din Craiova, in Grupa A a preliminariilor Campionatului European de volei masculin 2019. Tricolorii au obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute de joc, revenind…

- Xavier Pascual, selecționerul naționalei de handbal masculin, si-a anuntat demisia, dupa ce Romania a ratat, miercuri, la Cluj-Napoca, calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2019, desi a invins reprezentativa Macedoniei, cu scorul de 26-25 (12-11), in mansa retur din faza play-off…

- Xavier Pascual, selecționerul naționalei de handbal masculin, si-a anuntat demisia, dupa ce Romania a ratat, miercuri, la Cluj-Napoca, calificarea la turneul final al Campionatului Mondial din 2019, desi a invins reprezentativa Macedoniei, cu scorul de 26-25 (12-11), in mansa retur din faza play-off…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a ratat, miercuri, la Cluj-Napoca, sa se califice la turneul final al Campionatului Mondial din 2019, desi a invins reprezentativa Macedoniei, cu scorul de 26-25 (12-11), in mansa retur din faza play-off a competitiei.Tricolorii au pierdut mansa tur…