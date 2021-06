Spectacole de dans si muzica folclorica au loc in aceasta saptamana in sase localitati din judetul Olt, in cadrul primei editii a Festivalului "Calusul Oltenesc", eveniment organizat de Consiliul Judetean Olt , Centrul Judetean de Cultura si Arta Olt si Palatul Copiilor Slatina. In cadrul festivalului, in paralel cu spectacolele ce se vor desfasura pe scene amenajate in comunele Valcele, Corbu, Osica de Sus, Brastavatu, Plesoiu si Samburesti, formatii de calusari vor merge in gospodarii din aceste localitati si vor juca calusul. Potrivit directorului Palatului Copiilor Slatina, Iliuta Braileanu,…